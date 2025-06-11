開箱老照片》宣傳「終極殺陣」 瑪莉詠柯蒂亞等人來台

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（中央社網站）1998年（民國87年）6月11日：盧貝松監製及編劇的「終極殺陣」（Taxi）在法國票房長紅，導演、演員受春暉影業「法國電影節」之邀來台宣傳。

前期籌備時盧貝松正忙於執導「第五元素」，所以找來資深導演傑哈皮耶（Gérard Pirès）復出執導。因預算考量，起用的並非知名演員，且將場景設定在南法城市馬賽。

「終極殺陣」全球總票房達2億美元，後續除了有4部電影續集、1部美國版改編，也被改編成影集「布魯克林計程車」。

出演女主角的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）憑「終極殺陣」打開知名度，2007年更以「玫瑰人生」拿下美英法3國影后，是首位獲得奧斯卡最佳女主角的法國演員。

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瑪莉詠柯蒂亞自此成為一線影星，參演「全面啟動」、「黑暗騎士：黎明昇起」、「同盟鶼鰈」等大片。而她為「終極殺陣」來台時年僅22歲，也是她目前唯一一次造訪台灣。

想看更多終極殺陣的照片，立即到中央社影像空間。1140611