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開箱老照片》音樂推廣先驅張繼高

2025/6/14 07:00
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張繼高（中）引進維也納少年合唱團來台演唱，團員在其退休茶會獻唱後合影。中央社記者馮國鏘攝　72年6月14日
張繼高（中）引進維也納少年合唱團來台演唱，團員在其退休茶會獻唱後合影。中央社記者馮國鏘攝　72年6月14日
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（中央社網站）1983年（民國72年）6月14日：遠東音樂社創辦人張繼高退休茶會，在台北市國際青年活動中心舉行，維也納少年合唱團出席獻唱。

張繼高（1926～1995）曾任職中央社，於徐蚌會戰、韓戰擔任戰地記者。歷任香港時報副總編輯，民生報副社長、中廣及中視新聞部經理、台北之音董事長等媒體要職，也參與籌建公視。

除了媒體人身分，張繼高醉心於音樂，對推廣普及不遺餘力。

他在「中央日報」用筆名吳心柳撰寫「樂府春秋」專欄，開啟音樂評論風氣。主持中廣「空中音樂廳」長達11年，以廣播介紹古典音樂為當時創舉。

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張繼高還創辦「音樂與音響」雜誌，以及台灣第一家音樂經紀公司遠東音樂社。他引進舊金山芭蕾舞團、聲樂家瑪麗亞安德森、舞蹈家瑪莎葛蘭姆等來台演出，擴大國人藝術視野，屢屢造成轟動。

想看更多張繼高的照片，立即到中央社影像空間。1140614

#公視
#韓戰
張繼高陪同副總統嚴家淦（戴耳機者），參觀其主辦的「第一屆台北音響大展」。中央社記者陳永魁攝　64年1月4日
張繼高陪同副總統嚴家淦（戴耳機者），參觀其主辦的「第一屆台北音響大展」。中央社記者陳永魁攝　64年1月4日
台北之音開播典禮，左起台長徐璐、行政院新聞局長胡志強、董事長張繼高、台北市長陳水扁、節目製作人王偉忠。中央社記者吳繼昌攝　84年2月27日
台北之音開播典禮，左起台長徐璐、行政院新聞局長胡志強、董事長張繼高、台北市長陳水扁、節目製作人王偉忠。中央社記者吳繼昌攝　84年2月27日
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