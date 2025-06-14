開箱老照片》音樂推廣先驅張繼高
2025/6/14 07:00
（中央社網站）1983年（民國72年）6月14日：遠東音樂社創辦人張繼高退休茶會，在台北市國際青年活動中心舉行，維也納少年合唱團出席獻唱。
張繼高（1926～1995）曾任職中央社，於徐蚌會戰、韓戰擔任戰地記者。歷任香港時報副總編輯，民生報副社長、中廣及中視新聞部經理、台北之音董事長等媒體要職，也參與籌建公視。
除了媒體人身分，張繼高醉心於音樂，對推廣普及不遺餘力。
他在「中央日報」用筆名吳心柳撰寫「樂府春秋」專欄，開啟音樂評論風氣。主持中廣「空中音樂廳」長達11年，以廣播介紹古典音樂為當時創舉。
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張繼高還創辦「音樂與音響」雜誌，以及台灣第一家音樂經紀公司遠東音樂社。他引進舊金山芭蕾舞團、聲樂家瑪麗亞安德森、舞蹈家瑪莎葛蘭姆等來台演出，擴大國人藝術視野，屢屢造成轟動。
想看更多張繼高的照片，立即到中央社影像空間。1140614
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