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開箱老照片》一代名將胡璉 催生金門高粱

2025/6/18 07:00
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胡璉曾兩度出任金門防衛司令部司令官。中央社記者鄧錦輝攝 42年3月4日
胡璉曾兩度出任金門防衛司令部司令官。中央社記者鄧錦輝攝 42年3月4日
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（中央社網站）金門高粱香氣濃烈、口感醇厚，是許多人心中的經典美酒。而這飄香70載的白酒，其實與一代名將—胡璉將軍息息相關。

胡璉一生戎馬，曾經歷北伐、對日抗戰、兩次國共內戰等；民國38年10月25日，古寧頭戰役爆發，胡璉臨危受命，接掌金門防務，擋下共軍攻勢；後成為陸軍金門防衛司令部（現為金門防衛指揮部）首任司令官兼福建省政府主席。46年，他再次出任金防部司令官，在823砲戰中指揮作戰，捍衛台灣西部的重要防線，戰功彪炳。

胡璉初到金門時，無意間喝到僑商葉華成釀製的高粱酒，大為驚豔，遂萌生在當地經營酒廠、挹注軍費的念頭。為此，他數度派人遊說葉華成出任酒廠技術人員，最終以一道軍令，直接指派葉華成籌建九龍江酒廠，即今日金門酒廠的前身。

當時金門當地物資匱乏，駐軍每月至少要從台灣購買10萬瓶酒，加上運費，開銷龐大。胡璉推動「高粱換大米」政策，將酒錢改買大米，同時鼓勵居民種植高粱以換取大米，高粱稈也可作為柴薪，既解決了釀酒原料和燃料不足的問題，也改善了農民生計。酒廠盈餘更成為金門辦學、建設、軍費的重要來源。

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胡璉調回台灣後，於越戰期間出任駐越南大使，直至61年歸國，任總統府戰略顧問並晉升為陸軍一級上將。66年6月22日，胡璉病逝於台北，享年71歲。依其遺願，海葬於金廈海峽之間，「魂依莒光樓」。儘管胡璉的身影已遠去多年，但他對金門的建設與貢獻，讓當地居民感念至今。

想看更多胡璉、金門酒廠的照片，立即到中央社影像空間。1140618

#胡璉
#開箱老照片
41年9月，時任金防部司令的胡璉指派金城酒廠創辦人葉華成籌建九龍江酒廠（今金門酒廠），並擔任該廠技術課長。隔年，九龍江酒廠新廠房落成，初以克難方式闢建廠房，利用土灶、木鍋、燒材蒸酒，人工翻拌製麴。圖為落成大約1年半的九龍江酒廠新廠房的煙囪。中央社記者李壽康攝 43年8月6日
41年9月，時任金防部司令的胡璉指派金城酒廠創辦人葉華成籌建九龍江酒廠（今金門酒廠），並擔任該廠技術課長。隔年，九龍江酒廠新廠房落成，初以克難方式闢建廠房，利用土灶、木鍋、燒材蒸酒，人工翻拌製麴。圖為落成大約1年半的九龍江酒廠新廠房的煙囪。中央社記者李壽康攝 43年8月6日
61年，時任行政院長蔣經國（左）代表政府，在行政院為前駐越南大使胡璉晉升陸軍一級上將授階。中央社記者陳永魁攝　61年12月30日
61年，時任行政院長蔣經國（左）代表政府，在行政院為前駐越南大使胡璉晉升陸軍一級上將授階。中央社記者陳永魁攝　61年12月30日
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