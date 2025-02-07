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金門戰地將軍建校 專書出版紀錄興學歷史

2025/2/7 12:53
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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金門柏村國小、安瀾國小等校由督導建校的將軍為校名，金門縣文化局出版「金門將軍學校」口述歷史專書，為兩岸仍有砲彈往來的戰地年代，留下「將軍建校」歷史紀錄。

「金門將軍學校－將軍建校紀實」由金門縣文化局委託金門縣鄉土文化建設促進會執行出版計畫，陳永富負責訪談、撰述作業，記錄下地方稱做「將軍學校」的7間學校建校歷史。

金門縣鄉土文化建設促進會透過新聞稿表示，金門將軍學校推手是曾任金門防衛司令部司令官的將軍胡璉；胡璉在民國40年推動金門「一村一校」興學，47年軍方陸續建蓋柏村、多年、安瀾、開瑄4所學校，並以督導建校的郝柏村、王多年、馬安瀾、雷開瑄名字為校名，留下將軍建校歷史。

陳永富表示，柏村、多年、安瀾、開瑄4所學校建成後，都歷經823砲戰砲火洗禮，新建校舍毀損，戰後經修復師生才能正式遷入開學，都顯示戰地興學的不易；而後陸續有卓環、愛華（已在74年廢校）、述美3所將軍學校建校，60餘年來，各將軍學校為金門培養各行各業人才。

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陳永富說，出版「金門將軍學校」口述歷史專書，為風雨飄搖、兩岸仍有砲彈呼嘯往來的特殊戰地年代，留下「將軍建校」歷史紀錄；他也感謝曾任柏村國小校長的陳為學，提供郝柏村在105年返回柏村國小訪視照片及文字記錄，以及書籍審查委員許維民提供雷開瑄生前照片冊等。

陳永富表示，已贈送柏村、多年、安瀾、開瑄、卓環、述美等6所將軍學校，以及胡璉將軍新店故居紀念館各10本新書以為紀念．並預計於22日上午9時在金門酒廠媒體室舉行新書讀者分享會，歡迎各界參與。（編輯：謝雅竹）1140207

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