開箱老照片》台灣小型超市雛形「青年商店」開幕

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（中央社網站）台灣小型超級市場的雛形，可追溯至民國66年6月25日，由行政院青年輔導委員會、農復會與台北市政府建設局共同推動成立的「青年商店」。這項計畫曾被視為台灣零售市場走向現代化的重要起點。

青年商店輔導計畫的對象為35歲以下青年，政府提供低利貸款協助創業。店面由農復會統一規劃，配備冷藏櫃、冷凍庫、空調、貨架、收銀機、標籤機與包裝機等現代化設備，展現當時罕見的零售硬體規格。

依規定，店內銷售品項至少一半須為生鮮商品，並以農復會所屬單位為主要供應來源，藉此打造產地直送的新型通路。

不同於傳統市場由攤販老闆「秤重喊價」，青年商店的生鮮食材事先處理分裝，明確標價、不二價，商品陳列於冷藏櫃中，顧客可自行挑選，再至櫃檯結帳。這種「定價販售」的方式，在當時仍屬創舉，顛覆人們對買菜的刻板印象。

青年商店初期備受關注，民國67年門市已拓展至62家，卻陷入停滯。北市府原預定設立百間青年商店，以形成連鎖經營模式，但因設備成本高、生鮮供應不足，加上民眾仍偏好傳統市場，認為冷藏肉品不如現宰新鮮，且習慣討價還價的買賣方式。因此多家店面營運困難，陸續歇業或轉讓。

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民國73年，台北市議會以成效不彰為由刪除輔導預算，改革計畫至此告一段落，台灣零售市場現代化之路，隨後轉由企業接手發展。

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在傳統市場購買肉類，民眾指定部位，由攤販現場切割、秤重販售，與超級市場事先分裝、冷藏陳列供顧客自助選購的方式不同。中央社記者馮國鏘攝 66年2月16日

民國67年，行政院長蔣經國農曆除夕前往台北青年商店等地巡視，參觀店內的現代化生鮮食材冷藏設備，並向民眾拜年。中央社記者劉偉勳攝 67年2月6日