開箱老照片》台灣小型超市雛形「青年商店」開幕
2025/6/25 07:00
（中央社網站）台灣小型超級市場的雛形，可追溯至民國66年6月25日，由行政院青年輔導委員會、農復會與台北市政府建設局共同推動成立的「青年商店」。這項計畫曾被視為台灣零售市場走向現代化的重要起點。
青年商店輔導計畫的對象為35歲以下青年，政府提供低利貸款協助創業。店面由農復會統一規劃，配備冷藏櫃、冷凍庫、空調、貨架、收銀機、標籤機與包裝機等現代化設備，展現當時罕見的零售硬體規格。
依規定，店內銷售品項至少一半須為生鮮商品，並以農復會所屬單位為主要供應來源，藉此打造產地直送的新型通路。
不同於傳統市場由攤販老闆「秤重喊價」，青年商店的生鮮食材事先處理分裝，明確標價、不二價，商品陳列於冷藏櫃中，顧客可自行挑選，再至櫃檯結帳。這種「定價販售」的方式，在當時仍屬創舉，顛覆人們對買菜的刻板印象。
青年商店初期備受關注，民國67年門市已拓展至62家，卻陷入停滯。北市府原預定設立百間青年商店，以形成連鎖經營模式，但因設備成本高、生鮮供應不足，加上民眾仍偏好傳統市場，認為冷藏肉品不如現宰新鮮，且習慣討價還價的買賣方式。因此多家店面營運困難，陸續歇業或轉讓。
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民國73年，台北市議會以成效不彰為由刪除輔導預算，改革計畫至此告一段落，台灣零售市場現代化之路，隨後轉由企業接手發展。
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