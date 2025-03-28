新北青創土城電商基地開幕 整合一站服務解決痛點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市青創土城電商基地今天開幕，有超大包貨區，提供電商出貨理貨，解決青年電商創業痛點。新北青年局表示，有20組創業團隊進駐，幫青年逐夢，將打造新北電商創業生態圈。

青年局表示，青創土城電商基地位於土城區，台65線快速道路與城林橋旁，物流地理位置優越，為電子商務創業量身打造攝影棚暨直播間、高承重且挑高倉儲空間、專業貨梯與卸貨平台。

青年局長邱兆梅今天在開幕時表示，基地與亞馬遜（Amazon）全球開店、CYBERBIZ開店平台、新竹物流、綠界大數據等產業龍頭合作，提供品牌經營、行銷策略、物流管理與金流整合的一站式服務，幫青年創業者拓展全球市場。

亞馬遜台灣公共政策及政府事務負責人林彥廷表示，亞馬遜全球開店去年起，與青年局合作課程、工作坊，幫中小企業、新創團隊拓展國際市場；期待土城電商基地進駐團隊，一起打造國際品牌。

透過 Google News 追蹤中央社

CYBERBIZ執行長蘇基明表示，台灣零售市場競爭激烈，CYBERBIZ 除提供技術，也提供多元服務與產業基本概念的知識（Know-how），讓創業者能夠專注於成長，無需擔心技術門檻與系統整合的問題。

參加開幕儀式的市長侯友宜表示，隨消費趨勢轉變，線上購物、電子商務成為主流，深受創業青年喜愛。基地引進20組多元領域創業團隊進駐，提供完善創業平台，幫助青年勇敢逐夢。（編輯：林恕暉）1140328