美廉社搶攻座位經濟 首家設座位門市開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）超商與時俱進，店內普遍會看見座位區，增加留客時間、刺激多元銷售。全台有800多家店面的美廉社今天宣布，首家新概念店開幕，將是全台第一家提供店內座位區的門市，正式搶攻座位經濟。

過去超商少有座位，近幾年來擴大座位經濟，讓消費者願意坐下來加購鮮食、飲料，進而帶動銷售，尤其在辦公、文教商圈，中午用餐、下班放學的人潮尖峰，可以網羅更多商機，業者透露，平均可提升單店業績成長2至3成。

三商家購旗下美廉社今天發布新聞稿宣布，將於3月3日於台北市中山區建國北路上開幕首家新概念店，會是全台第一家提供設置店內座位區的門市。

透過 Google News 追蹤中央社

美廉社表示，看好建國北路周邊辦公大樓林立的商務需求，決定在台北市中心成立新概念店，並結合公司展店各項策略，除了設置座位區外，導入「進口店型」，會有比一般店型增加約多1成的自辦進口商品，包括日、韓系列商品外，還引進東南亞多國的休閒零食等，再結合「寵物」、「巷口酒窖」等專區貨架，力拚新概念店營收大增。

至於未來是否會針對全台802家美廉社逐步導入座位區，三商家購表示，會觀察市場狀況後，進一步評估。（編輯：潘羿菁）1140227