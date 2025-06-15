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開箱老照片》台北第一位無黨籍市長

2025/6/15 07:00
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第2屆民選台北市長交接，右為前任市長吳三連，左為新任市長高玉樹。中央社記者沈鑫南攝 43年6月2日
第2屆民選台北市長交接，右為前任市長吳三連，左為新任市長高玉樹。中央社記者沈鑫南攝 43年6月2日
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（中央社網站）在國民黨一黨專政的年代，高玉樹（1913－2005）是少數在選戰能打敗國民黨的人，也是台北第一位無黨籍市長。

他早年赴日學習機械工程，並曾為在日台灣人奔走爭權益。返台後參選首屆台北市長敗選，後與李登輝等人一同入選台灣第一批農復會公費留學生，赴美進修，接觸民主制度，影響深遠。

民國43年，他以無黨籍身分當選第2屆台北市長，擊敗國民黨候選人王民寧，堪稱不可能的壯舉。他在回憶錄中提到，當時蔣中正總統是在美國國務院發來賀電後，才認可選舉結果。

民國46年競選連任失利，他以6萬多票敗給國民黨提名的黃啟瑞。但高玉樹以理性訴求安撫支持者。此後他曾參與籌組「中國民主黨」，卻因此官司纏身，後發生雷震案，組反對黨胎死腹中。

民國53年高玉樹再度當選市長，成功擊敗國民黨候選人周百鍊。3年後台北升格為直轄市，他也成為首任官派市長。任內積極推動市政建設，包括拓寬主要幹道、整頓違建、興建天橋與規劃民生社區。

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晚年曾任交通部長、政務委員、總統府資政，民國94年辭世，享壽92歲。

想看更多高玉樹的照片，立即到中央社影像空間。1140615

#國民黨
#蔣中正
#總統府
#此後
雷震被捕後，前台北市長高玉樹、省議員兼公論報負責人李萬居前往探視。中央社記者陳永魁攝 49年10月27日
雷震被捕後，前台北市長高玉樹、省議員兼公論報負責人李萬居前往探視。中央社記者陳永魁攝 49年10月27日
台灣省舉行第5屆各縣市議會議員選舉，圖為台北市競爭最激烈的第2選區候選人之一的張詩經（披彩帶者）在西門町圓環大立鐘下發表政見演說，吸引了眾多的民眾參加。右為站台助講的高玉樹。中央社記者陳永魁攝 50年1月12日
台灣省舉行第5屆各縣市議會議員選舉，圖為台北市競爭最激烈的第2選區候選人之一的張詩經（披彩帶者）在西門町圓環大立鐘下發表政見演說，吸引了眾多的民眾參加。右為站台助講的高玉樹。中央社記者陳永魁攝 50年1月12日
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