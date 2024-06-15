黃昭凱安息追思禮拜 卓榮泰肯定為民主奉獻

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）前國大代表黃昭凱6月1日過世，享壽82歲。上午舉行安息追思禮拜，行政院長卓榮泰代表總統賴清德頒贈褒揚令，台南市長黃偉哲頒發卓越市民獎狀，各界代表到場，場面隆重莊嚴。

卓榮泰致詞肯定黃昭凱人品高尚，不僅關心協助身邊年輕朋友，終身致力推動台灣走向民主，貢獻良多，代表賴總統表達最高敬意及謝意。

黃偉哲表示，黃昭凱一生樂於助人，提攜後進，心之所繫就是推動台灣民主前行，可謂是台灣走向民主化最重要推手及啟蒙者之一，謹致上誠摯敬意及感謝，願民主前輩釋勞歸主、安息主懷。

今天追思會現場，包括監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、民進黨祕書長林右昌、立委王定宇、林宜瑾、郭國文、陳亭妃、林俊憲，以及台南市議員蔡麗青、李宗霖、蔡筱薇、黃肇輝、朱正軒、李啟維等人到場致意。

依台南市民政局資料，黃昭凱生於民國31年，先後自台南一中、國立藝術專科學校畢業，曾當選第2、3屆國大代表為民喉舌；率先為228平反、推動原住民平權、發揚本土文化及多元文化，一生就是台灣民主化過程，被譽為「台灣民主史的活字典」。（編輯：孫承武）1130615