前國代黃昭凱去世享壽82歲 賴總統任治喪榮譽主委

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（中央社記者張榮祥台南5日電）前國大代表黃昭凱6月1日去世，享壽82歲。治喪委員會由總統賴清德擔任榮譽主任委員，喪禮事宜預定9日入殮及火化，屆時將以民進黨旗覆棺致敬，15日將舉行安息追思禮拜。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃昭凱畢生奉獻台灣民主運動，1日去世，各界近日共同成立治喪委員會，由賴總統擔任榮譽主任委員、台南市長黃偉哲擔任主任委員，全力協助治喪事宜。

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治喪委員會規劃，黃昭凱入殮儀式9日下午1時30分在台南市殯儀館懷悌廳舉行，再送往台南市立火化場火化，未來將長眠於台南市基督教墓園；15日將在台南市虹韻文創中心舉行安息追思禮拜。

市府表示，黃昭凱出生於1942年，台南市人，曾任第2屆、第3屆國大代表，早年從黨外抗爭、民進黨創黨到台灣民主化，對民主運動幾乎無役不與。此外，黃昭凱1980年代起致力於照顧美麗島受難者家屬，也率先為228事件平反，1995年創辦南都廣播電台，更成為解嚴後南部地區重要民主倡議平台。（編輯：謝雅竹）1130605