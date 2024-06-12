賴清德期許黨部主委肩負更多責任 落實對社會承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨主席賴清德今天出席地方黨部主委會議，他期許主委能肩負起更多的責任，包括宣揚政黨理念、做公益、栽培年輕人、照顧創黨及資深黨員等任務，以回應社會大眾對民進黨的期待，落實民進黨對社會的承諾，厚植黨的基礎。

民進黨今天召開第21屆第1次各縣市暨勞工黨部主委會議，民進黨會後發布新聞稿。

賴清德出席會議，頒發主委當選證書。他表示，當前國內政治及國際情勢複雜，國家及政黨都面臨各種挑戰，期勉各縣市黨部主委共同承擔各項挑戰並予以克服，得到人民更多的支持，讓民進黨更加進步，讓社會獲得更好發展。

賴清德指出，民進黨在戒嚴時期創黨，身為本土性的政黨，肩負著台灣民主、自由與發展，民進黨的定位與理想，從未偏離這個跑道，不管社會面臨何種變化，政黨遭受何種挑戰，民進黨永遠堅持捍衛主權，維護民主、自由、人權的體制，讓國家持續進步。

賴清德說，隨著社會民主多元化後，民眾關注議題也相對多元，如何持續取得人民的支持，是必須面對的課題，因此，希望藉由大家共同努力，做到幾項任務。首先，每個縣市黨部都應扛起責任，發揮更好功能，與中央共同合作，克服各項挑戰；其次，民進黨的定位除了延續創黨精神及歷史所交付的責任外，更要栽培年輕人，支持年輕人參與政治的夢想。

賴清德接著指出，應落實對創黨及資深黨員的照顧。會中提及剛過世的資深黨員黃昭凱放棄原先安穩的工作，為了民主，推動平反228、推倒吳鳯銅像、美麗島事件家屬的照顧等事績，民進黨是一個大家庭，對於弱勢或需要幫助的黨員都應給予照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴清德指出，近期立法院通過「立法院職權行使法」和「刑法」等修正案，引起社會很大憂慮；向社會宣揚理念，這是民進黨的責任，讓民進黨成為年輕人投入政治領域的搖籃，讓有志於政治的年輕人有管道接觸政治。

最後，賴清德說，民進黨要多做公益，如捐血、冬令救濟等活動，讓民進黨的角色更加多元，與社會結合在一起，中央及地方共同努力，讓民進黨持續得到人民支持。（編輯：林興盟）1130612