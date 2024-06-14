賴總統授旗青年海外志工服務隊 盼成台灣代言人

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（中央社記者賴于榛台北14日電）總統賴清德今天接見「青年海外志工服務隊代表」並授旗，他表示，海外服務等於做外交，期許志工代表當台灣最佳代言人、親善大使，讓世界看到台灣的良善、實力與貢獻。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、教育部次長葉丙成等人陪同下，接見「青年海外志工服務隊代表」並授旗，勉勵志工代表。

賴總統致詞時表示，青年海外志工服務隊是台灣與各國間重要交流管道，很高興在志工代表出發前能見面交流，教育部今年暑假共補助80個團隊、800多位青年志工到亞洲、非洲、歐洲等區域進行海外數位化服務，其中還有3名青年將進行海外長期志工服務，計有23個國家將獲得台灣年輕朋友的服務。

賴總統說明，志工代表中有學生也有社會青年，大家富含理想、創意、行動力，幫助更多需要幫助的人，為社會帶來正面改變，而海外服務等於做外交，期許大家當台灣最佳代言人、親善大使，讓世界看到台灣的良善、實力以及貢獻，「當台灣走向世界，世界會更了解台灣」。

他也分享，過去參與義診時，曾發現獲得比付出多更多，期勉大家能把握海外時光，積極學習、用心努力，一定會有豐富收穫。

賴總統同時肯定教育部與青年署用心推動計畫，也感謝指導老師協助青年，讓年輕人圓夢，走到更遠的地方，並提醒志工代表出門在外注意安全、吃飽穿暖，且服務順利滿載而歸。（編輯：張若瑤）1130614