落實總統人工智慧島願景 南市爭取沙崙AI產業專區

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）行政院長卓榮泰今視察沙崙智慧綠能科學城，宣布全台第一個人工智慧產業專區將設在台南高鐵特定區周遭，推動AI產業化與產業AI化，應用AI在百工百業，落實賴總統「人工智慧島」願景。

卓榮泰在台南市長黃偉哲陪等人同下，聽取國科會副主委林法正介紹沙崙全區發展，並說明未來將與國發會、南市府合作，在沙崙全區設置營運辦公室，推動AI產業招商、智慧電網、淨零科技，精準醫療與智慧照護等示範場域。

國科會主委吳誠文強調，要實現賴總統「人工智慧島」，不能只有硬體製造，還要有軟體系統的開發，創造百工百業都能使用AI的文化。未來也將在沙崙設置資料中心與超級電腦，培育更多AI人才，將成功經驗從沙崙擴散到全台。

黃偉哲受訪感謝中央以台南沙崙智慧綠能科學城為核心發展AI產業，並向外擴散到其他縣市。也說明台南有成大、陽明交大等AI研究機構，沙崙也有充足用地，與綠能、資安等智慧科技研發聚落，各種條件都有利AI生態發展。

台南市經發局長林榮川說，機會是給準備好的城市，南市府過去積極發展綠電與再生水，並在沙崙科學城成立全區整合辦公室，協助中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大AI學院等研究單位在沙崙穩定發展，為AI科技研發創造良好條件。目前已協助中央推動計畫，希望AI生態早日在台南落地生根。

包括行政院秘書長龔明鑫、繼濟部能源署長游振偉、台南市副市長趙卿惠、南科管理局長蘇振綱、工研院長劉文雄，以及立委王定宇、陳亭妃、賴惠員等人出席今天行程，並參訪南部最大的台灣科技新創基地(TTA)，與全國唯一的綠能科技示範場域，見證台南在科技研發與產業發展上成果。（編輯：孫承武）1130615