沙崙人工智慧產業專區發展 卓榮泰盼再破重北輕南

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）行政院長卓榮泰今天前往台南沙崙智慧綠能科學城，視察發展人工智慧產業專區場域。他說，將加速人工智慧技術及產品應用，連結北高雄發展為智慧廊帶，再次打破重北輕南舊說法。

卓榮泰上午先後走訪國科會所屬資安暨智慧科技研發專區及經濟部所屬綠能示範場域，聽取相關簡報並視察多項軟硬體設施。

卓榮泰表示，總統賴清德上任後推動半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊等「五大信賴產業」，沙崙人工智慧產業專區將成為台灣重要發展基地，行政院整合跨部會力量，除了在各領域齊步向前，更在人才培育方面投注很大力量，讓想朝這方面的年輕人能獲得很好培訓。

他說，包括輝達、超微等世界大廠有意在台灣進一步發展，政府有責任提供良好基礎環境，讓廠商得到迅速發展、永續經營地方。沙崙具有領頭作用，未來可連結北高雄地區發展為南方智慧廊帶，再次打破過去曾被講了很多年的「重北輕南」。

卓榮泰表示，南部過去是工業重鎮，現在已成為智慧產業區域，政府將持續努力協助將AI科技導入公部門及各大、小企業，讓人民感到生活改變及幸福感。

國科會簡報資料指出，沙崙人工智慧產業專區是跨部會推動全新園區，未來將從位於沙崙核心區的資安暨智慧科技研發專區及綠能示範場域為起點，建置人工智慧研發過程所需的資料中心，並結合逐漸展現的各項研發成果，利用各實證場域優勢加速落地應用百工百業需求。（編輯：孫承武）1130615