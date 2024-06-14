卓榮泰：財劃法修正應是財政問題 但背後有政治因素

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（中央社記者范正祥台北14日電）財劃法已逾25年未修正，立委質詢財劃法修正是否既是財政問題，也是政治問題。行政院長卓榮泰今天指出，應該是財政問題，但背後有政治因素。他表示，現行財劃法就是朝向更公平、更有效，也能促進地方發展。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委許宇甄質詢時說，財劃法已逾25年未修正，地方首長叫苦連天。她問，財劃法修正是財政問題，或是政治問題。

卓榮泰說，財劃法修正一直是一個財政問題，但是它牽扯到政治、很多角力，所以他常說垂直分配、水平分配確實是一個難題，否則不可能推動好幾次，到最後都停下來，因為在分配上大家對於自己應該得到的財政收支，每個人計算方式都不同。

許宇甄追問，財劃法修正是否既是財政問題，也是政治問題。卓榮泰表示，應該是財政問題，但背後有政治因素。許宇甄則說，她認為財劃法修正是政治問題。

卓榮泰說，國民黨團提出的版本看下去，本來已經多得還會更多，本來已經少的也不見得更多。

被問到什麼時候可以提出行政院版，卓榮泰重申，現行的財劃法，就是朝向更公平、更有效，也能促進地方發展，中央用一般補助款、統籌分配稅款、計畫型補助來衡平地方發展，這已經行之多年。（編輯：蘇龍麒）1130614