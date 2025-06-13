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開箱老照片》傳藝中心魯班公神像開光

2025/6/13 07:00
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施至輝為魯班公神像開光點睛。中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　96年6月13日
施至輝為魯班公神像開光點睛。中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　96年6月13日
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（中央社網站）2007年（民國96年）6月13日：粧佛名家施至輝雕刻魯班公神像，於傳藝中心文昌祠舉行開光點睛儀式，後續代表傳藝參加鹿港「魯班公宴」。

傳統藝術中心宜蘭園區民國93年開始營運，園區內的文昌祠是戰後首座政府興建的官立廟宇，也祭祀巧聖先師魯班。

95年傳藝中心文昌祠魯班公首度參加「魯班公宴」時，施至輝等藝師察覺神像工法粗糙，疑為中國師傅作品。施至輝便決定雕刻新神像送給傳藝，重振國家顏面。

彰化鹿港為傳統工藝重鎮，慶賀魯班公誕辰的「魯班公宴」已延續140餘年。目前祭祀鹿港巧聖先師會、傳藝中心、台灣工藝研究發展中心共3尊魯班公。

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當中的「看桌」宴神儀式，展示工藝作品宴請魯班公欣賞，有傳承、切磋的用意。目前擴及漆器、鑿花、金雕等不同工藝別，達百餘桌、數百件作品參與。

想看更多魯班公的照片，立即到中央社影像空間。1140613

#傳藝中心
每年鹿港魯班公宴，會在巧聖先師祀典儀式獻上「班門五寶」文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩。中央社彰化傳真　89年6月6日
每年鹿港魯班公宴，會在巧聖先師祀典儀式獻上「班門五寶」文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩。中央社彰化傳真　89年6月6日
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