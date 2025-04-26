台中推「好樣市集」青創品牌 盼成創業實戰平台

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市勞工局推出「好樣市集」青創市集品牌，今天舉辦首場市集活動，匯聚在地學生團隊攤位，希望透過實戰輔導，讓市集不僅是市集，更是創業者互相交流學習與成長的平台。

市集今天起一連2天在霧峰區光復新村展開，主辦單位下午舉辦開幕活動，台中市府勞工局長林淑媛、民進黨籍市議員李天生、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、霧峰區長張慶庸等人皆出席。

林淑媛會中表示，「好樣市集」今年共規劃12場次，活動除展售外，並安排具備行銷、品牌經營與展售經驗的創業顧問巡攤輔導，協助釐清經營定位、商品陳設包裝及與消費者互動方式，協助創業者在實戰中學習成長。

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林淑媛說，今明2天共集結44組青創品牌，包含在地多個學生團隊自行創立的品牌，透過市集展售、表演團體演出，打造屬於青年世代的創業嘉年華。

勞工局說明，市集將關注不同的聯合國永續發展目標（SDGs）議題，活動每月舉辦2場，將持續至9月，詳細資訊可上「台中市青年一站式創業入口網」查詢。（編輯：郭諭儒）1140426

台中市勞工局推出青創市集品牌「好樣市集」，26日在光復新村活動現場除有展售外，也安排具行銷、品牌經營與展售經驗的創業顧問巡攤輔導。中央社記者蘇木春攝 114年4月26日