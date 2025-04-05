北捷府中站民眾闖入軌道遭撞 現場已排除調整班距中

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北捷運府中站今天發生旅客遭撞事件；北捷表示是旅客自己攀爬月台闖入軌道；現場已排除，板南線調整班距中。

台北捷運板南線府中站，今晚1名旅客掉入軌道遭進站列車撞擊。

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台北捷運表示，經調閱監視器，是旅客自行攀爬月台門闖入軌道。目前現場已排除，班距持續調整中；旅客闖入軌道原因，後續交由警方調查。

北捷呼籲珍惜生命，並尊重社會大眾行的權利，對於該名旅客自行翻越月台門跳入軌道，將依大眾捷運法第50條之一第一項第二款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1140405

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