北捷板橋府中站女子落軌 檢警相驗死因
2025/4/6 15:19（4/6 15:42 更新）
（中央社記者王鴻國新北6日電）台北捷運板南線府中捷運站昨晚發生女子落軌意外，經送醫急救後仍傷重不治；警方今天報請檢方相驗確認死因。
新北消防局昨晚6時許接獲台北捷運行控中心轉報，板橋府中捷運站疑似有民眾落軌，立即派出人車搶救。
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據了解，這名女子疑是在府中站攀爬月台門闖入軌道，遭進站列車撞擊。落軌女子脫困後已無生命跡象，經送醫急救後仍傷重不治。
板橋分局今天報請檢方相驗確認頭部及腹部遭撞擊死亡，家屬對死亡原因無意見。（編輯：張銘坤）1140406
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