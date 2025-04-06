北捷龍山寺站商家遭竊店員追逃賊 保全助警逮人

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（中央社記者劉建邦台北6日電）陳姓男子昨天在台北捷運龍山寺站商店竊走250元飲料及零食，店員發現制止，陳男逃逸雙方在站內追逐，捷運站管理員及保全上前協助留置陳男，員警到場帶回陳男，詢後送辦。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞資料指出，所轄龍山派出所5日下午1時左右獲報，指捷運龍山寺站內有歹徒搶奪物品，嫌犯已被民眾壓制。獲報後，調派員警到場處置。

員警到場發現，陳姓男子（50歲）已被民眾壓制，經初步調查，陳男至捷運龍山寺站商店涉竊走約新台幣250元的果汁飲料及零食，陳男未結帳就想離開店，店員發現上前制止，陳男拔腿就跑。

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警方表示，雙方從捷運龍山寺站地下1樓追逐至地下3樓月台層，因昨天為清明連假，事件引發準備搭車的民眾側目，捷運站管理員及保全聞訊，隨即上前協助留置陳姓男子。員警到現後把陳男帶回，警詢後將依竊盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

萬華警分局表示，對於轄內治安要點皆有派員警前往巡守，絕對不容許不法情事發生，且會對違法犯嫌都一定依法查緝到案送辦。（編輯：戴光育）1140406