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北捷板橋府中站女子落軌 消防救出送醫不治

2025/4/5 21:35（4/5 21:51 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府消防局表示，台北捷運板南線府中捷運站今晚發生女子落軌意外。經搶救，將命危女子協助脫困後送醫。據了解，女子送醫後仍傷重不治；落軌與死亡原因將由警方調查。

新北消防局表示，今天晚間6時55分許接獲台北捷運行控中心轉報，板橋府中捷運站疑似有民眾落軌，立即派出人車搶救。

消防說，意外發生地點位於府中站，台北往頂埔方向的月台，搶救人員從列車下與軌道間，搶救出落軌的女子。

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據了解，這名女子是在府中站攀爬月台門闖入軌道，遭進站列車撞擊。消防人員在晚上近7時40分許，協助將20餘歲的落軌女子脫困，當時已呈現到院前無呼吸、心跳（外科OHCA）。

命危女子送往亞東醫院急救後，仍因傷重不治。落軌原因將由警方調查釐清。（編輯：龍柏安）1140405

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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