開箱老照片》徐懷鈺同志酒吧Funky開唱

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（中央社網站）2007年（民國96年）6月3日：徐懷鈺發行第六張個人專輯「Bad Girl」，擺脫青澀可愛形象，在台北同志酒吧Funky開唱，吸引大批人潮。

現場歌迷跟著徐懷鈺一起唱跳，2小時內300多張專輯銷售一空，奪下同志夜店專輯銷售排行榜冠軍。

Funky於民國80年轉型成同志酒吧，106年結束營業，是台灣同志運動的重要空間，也是許多人的青春回憶。

Funky除了舉辦藝文座談，邀請陳克華、王墨林、安克強等藝術家介紹同志文化；也支持大專院校同志社團、愛滋防治工作，提供空間或協助募款。

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作為台北多元夜生活的象徵，Funky常是金馬獎典禮後群星聚會地點，吸引張國榮、關錦鵬、劉嘉玲、梁朝偉、梁家輝等海外明星造訪。楊祐寧主演的浪漫喜劇電影「17歲的天空」，也曾在Funky取景。

想看更多Funky的照片，立即到中央社影像空間。1140603