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開箱老照片》不動明王鎮守彰化縣衛生局

2025/5/31 07:00
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不動明王石像重達200多公斤，衛生局出動數名壯丁搬遷。中央社記者吳哲豪彰化攝　94年5月31日
不動明王石像重達200多公斤，衛生局出動數名壯丁搬遷。中央社記者吳哲豪彰化攝　94年5月31日
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（中央社網站）2005年（民國94年）5月31日：彰化縣衛生局舊址為日治時期刑場，曾供俸不動明王石像撫慰亡靈。現僅存的一尊移置衛生局大門口，讓民眾瞻仰之餘也見證歷史。

彰化縣衛生局在日治時期為民政科衛生股，位於彰化市城中街。日本人留下的不動明王石像原有十多尊，衛生局幾經遷移，過程中石像陸續遭竊，最後只剩一尊，存放在停車場。當時怕神像遺失，一度以水泥底座固定。

不動明王是佛教五大明王之首，也是藏傳和日本密宗的代表性神尊。「不動」指無可撼動的慈悲心，「明」為智慧光芒之意。形象為左手執鎖、右手持劍，周身火焰並呈忿怒相。

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日本人認為不動明王能鎮守溫泉，因此台灣的溫泉區也多有供俸，例如北投、廬山、中埔、關子嶺等地。

想看更多不動明王的照片，立即到中央社影像空間。1140531

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