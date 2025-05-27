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開箱老照片》李鎮源獲賴和特別獎

2025/5/27 07:00
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第十屆賴和獎頒獎典禮在台灣大學醫學院舉行，中研院院士李鎮源（坐輪椅者）獲得賴和特別獎，由鍾肇政（左）代表頒發獎牌。中央社記者吳繼昌攝 90年5月27日
第十屆賴和獎頒獎典禮在台灣大學醫學院舉行，中研院院士李鎮源（坐輪椅者）獲得賴和特別獎，由鍾肇政（左）代表頒發獎牌。中央社記者吳繼昌攝 90年5月27日
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（中央社網站）2001年（民國90年）5月27日：第十屆賴和獎頒獎典禮在台灣大學醫學院舉行，中研院院士李鎮源獲得賴和特別獎。

1894年5月28日在彰化市街仔尾出生的賴和本名賴癸河，亦名賴河，1914年自台北總督府醫學校（今台大醫學院）畢業後，曾至台北、嘉義、中國廈門等地行醫，因想念家鄉，回彰化設立賴和醫院，當時留著兩撇鬍子的賴和，常減免貧困患者的醫療費，甚至在每年年底，一把火燒掉欠條，讓病人可以寬心過好年，當地民眾尊稱他為「和仔先」、「彰化媽祖」。

賴和右手行醫、左手執筆，是日治時期最具台灣精神的典型人物，曾擔任《台灣民報》藝文欄主編，是帶動台灣新文學走向蓬勃的領導者，為「台灣新文學之父」。

他的作品經常藉著描寫被壓迫的人民來凸顯日本殖民政權的殘暴，其詩句「勇士當為義鬥爭」， 正可作為賴和一生抗日精神的註腳。

賴和獎設立之初，只設有賴和獎，民國82年後才分為「賴和文學獎」與「賴和醫療服務獎」；83年首次頒發特別獎給繼承賴和、蔣渭水等仁醫人道精神的醫生黃錫勳。

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2001年5月，李鎮源獲頒賴和特別獎，當時已因病住進台大醫院的他，仍堅持坐著輪椅親自受獎，並用顫抖的聲音一再叮嚀台灣所有的醫師，要重視醫德，並呼籲學界要讓台灣文化重生。

想看更多賴和的照片，立即到中央社影像空間。1140527

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