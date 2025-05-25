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開箱老照片》南海屏障東沙島

2025/5/25 07:00
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內政部長吳伯雄（前排左3）與立法委員到東沙島，為「南海屏障」國碑新建迴廊剪綵啟用。中央社記者黃國樑攝 81年5月25日
內政部長吳伯雄（前排左3）與立法委員到東沙島，為「南海屏障」國碑新建迴廊剪綵啟用。中央社記者黃國樑攝 81年5月25日
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（中央社網站）1992年（民國81年）5月25日：東沙島上「南海屏障」國碑新建迴廊落成，內政部長吳伯雄剪綵並宣示主權。

東沙島是東沙群島中唯一露出水面的島嶼，面積1.74平方公里，位於南海最北端，距離高雄市240浬，是台灣海峽南方門戶。

抗戰勝利後，東沙島由中華民國接收，隸屬高雄市旗津區，島上沒有住民只有駐軍，民國89年海巡署成立後，接替巡防守備任務。內政部在島上豎立「南海屏障」國碑，興建衛星追蹤站等，宣示主權。

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東沙島是全球珊瑚環礁生態系最大、最完整的區域，共有137種以上珊瑚、超過400種的珊瑚魚類，生態資源豐富。民國96年「東沙環礁國家公園」成立，是我國第7座國家公園、第一座海洋國家公園，因屬軍事管制區，未開放遊客登島。

想看更多東沙島的照片，立即到中央社影像空間。1140525

#吳伯雄
#東沙島
#海巡署
環保署與美國太空總署（NASA）合作，於東沙島設國際級空氣監測設備。中央社記者李先鳳攝 99年6月18日
環保署與美國太空總署（NASA）合作，於東沙島設國際級空氣監測設備。中央社記者李先鳳攝 99年6月18日
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