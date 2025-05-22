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開箱老照片》捍衛台灣38年 空軍F-104戰機除役

2025/5/22 07:00
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空軍F-104戰機舉行除役典禮，正式走入歷史。中央社記者郭日曉攝 87年5月22日
空軍F-104戰機舉行除役典禮，正式走入歷史。中央社記者郭日曉攝 87年5月22日
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（中央社網站）1998年（民國87年）5月22日：隨著先進二代戰機換裝服役，捍衛台海領空38年的F-104星式戰鬥機在空軍台中清泉崗基地舉行除役典禮，正式走入歷史。

民國47年5月17日，我國從美軍接收第一架F-104戰機，成為亞洲第一個擁有倍音速戰機的國家。在美軍協助下，空軍陸續從各國接收換裝F-104各型戰機，使我國成為F-104戰機最齊備的國家。

發動機聲音如狼嘯般的F-104戰機，具有全天候飛行及夜間攔截作戰能力，性能優異，是空軍主力戰機之一，在我國服役期間創下累積飛行時數全球第一等多項紀錄。

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民國61年F-104戰機停產後，台灣採購新型戰機計畫因中共壓力受阻，只能從報廢戰機中找尋可替換零件維修延役。隨著機齡老舊、失事率過高，待二代戰機換裝成軍，超負荷的F-104戰機終於功成身退。

想看更多F-104戰機的照片，立即到中央社影像空間。1140522

空軍總司令黃顯榮（前排左2）在台中清泉崗基地主持F-104戰機除役典禮。中央社記者郭日曉攝 87年5月22日
空軍總司令黃顯榮（前排左2）在台中清泉崗基地主持F-104戰機除役典禮。中央社記者郭日曉攝 87年5月22日
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