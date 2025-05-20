開箱老照片》麥當勞爆炸案 嫌犯還原作案現場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1992年（民國81年）5月20日：麥當勞爆炸案嫌犯陳希杰在警方借提下，回到現場模擬作案情形。

民國81年4月28日麥當勞遭恐嚇，對方聲稱已在民生店放置炸彈，若不立刻準備600萬，恐將死傷無數。員工果然在店內男廁天花板上，發現寫著「勿動炸彈」的茶葉罐，麥當勞趕緊報警並疏散顧客。

警方確認罐中是「水銀抗動裝置炸彈」，24歲的員警楊季章在拆除過程中，不幸引爆炸彈殉職。

隔天永和店、林森北路店陸續發現炸彈，麥當勞宣布全台分店停止營業，並提供1200萬元懸賞金。5月16日，嫌犯陳希杰終於落網，坦承為籌措結婚基金犯案。

透過 Google News 追蹤中央社

事件後，麥當勞將廁所天花板全改為密閉式，防止開啟。警方後續成立專責防爆的偵五大隊，並制定「因公殉職人員遺族生活慰問辦法」，楊季章也成為首位入祀忠烈祠的員警。

想看更多麥當勞爆炸案的照片，立即到中央社影像空間。1140520