工讀生疑遭主管性侵案不起訴 麥當勞：持續關懷家屬
2025/4/7 14:00（4/7 14:14 更新）
（中央社記者汪淑芬台北7日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生案，士林地檢署今天偵查終結，認定被告罪嫌不足，處分不起訴。麥當勞回應，尊重檢方偵查結果，持續關懷家屬。
台灣麥當勞發布聲明表示，麥當勞尊重檢方偵查結果，案件偵辦過程中均配合檢警偵查，有關這次事件引發各界討論與賜教，均虛心接受。
麥當勞表示，對於輕生員工的遭遇及家屬的傷痛，感到不捨；目前持續透過管道，對家屬表達關懷，並願意提供必要的協助與支持。
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麥當勞指出，先前公布的改善作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育，目前均積極推動中。
麥當勞承諾，將以此事件為鑑，致力打造安全、尊重與友善的工作環境。（編輯：張雅淨）1140407
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