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麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 公布3大改革作為

2025/2/19 11:39（2/19 12:03 更新）
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圖為麥當勞招牌。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者余曉涵台北19日電）去年麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，麥當勞今天公布董事長李昌霖寫給員工的公開信，信中強調對於這件事沒有任何藉口，必須徹底檢討，並有具體改革作為。

被害少女母親去年在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生。事件引發民眾不滿，甚至發起抵制聲浪。

麥當勞今天發布最新季報，當中也公布董事長李昌霖寫給員工的一封信，信中提到，麥當勞是由2萬5000名員工共同打造並一起成就的企業，很多年輕人在這裡開始他們的第一份工作，應該用最高標準守護每一名員工，確保這裡是一個安全透明、並能帶來快樂希望的職場。

李昌霖指出，這段時間，無論是來自員工的聲音，還是來自消費者的建議、輿論的鞭策，或是網友的批評甚至抵制，都讓公司清楚認知，保護員工生理安全與心理安心，公司責無旁貸；對於因此讓員工擔心疑慮，讓喜歡麥當勞的粉絲失望，沒有任何藉口，必須徹底檢討，並有具體改革作為。

李昌霖表示，除了已責成相關部門，全面檢視麥當勞的職場安全、申訴流程，以及員工的身心照護制度，務必提出並即刻推動具體的改善行動，同時還要請益專業非營利組織，爭取直言指正及後續合作機會。

李昌霖強調，惟有坦誠面對，並認知職場安全制度的規劃與推行，需要專業公正的第三方單位協助，才有可能開始徹底改變。

李昌霖指出，他向全體員工承諾，要用持續行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。

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李昌霖指出，他會全力支持相關權責單位提出的改革作為，並透過持續檢討改進與成效追蹤，從最重視的內部顧客，也就是員工開始，逐步修復信任，由內而外，讓社會大眾重新相信麥當勞對職場安全的承諾和企業社會責任。

麥當勞指出，未來除加強對員工申訴案件的後續支持與協助，並已策定全新3大安心作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率及強化性平教育，希望透過更嚴謹、專業且貼心的措施與作為，落實對員工的身心照顧，讓員工在工作及意見反應都能更安心。（編輯：張雅淨）1140219

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