麥當勞取消美樂蒂聯名活動 稱針對性侵案會負起應有責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北15日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，麥當勞今年聯名卡通美樂蒂活動昨天因此宣布取消。麥當勞今天表示，針對案件會承諾用具體行動負起應有責任，也向所有顧客致上歉意。

被害少女母親日前在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生，引發民眾不滿，甚至發起抵制聲浪。

麥當勞原定在今天推出與日本知名卡通人物美樂蒂聯名活動，並推出「金迎招財薯來堡系列產品」，不過麥當勞昨天晚間宣布，原定於1月15日上市、與My Melody的聯名活動，因故取消；「金迎招財薯來堡」系列產品的推出時間，將另行公告。

麥當勞今天在臉書指出，關於性侵案件，目前案件已進入司法程序，麥當勞持續全力配合檢警的調查、正在等待檢調公布調查結果，也相信司法最終會做出公正的裁決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

麥當勞指出，針對此次事件，麥當勞承諾會用具體行動負起應有的責任，全面檢討內部管理與制度，接下來會在社群與大家說明改革進度，「知道過去我們遠遠做得不夠」，只有通過實際的改變與努力，才能逐步讓大家、讓麥胞們重新建立對麥當勞的信任。

麥當勞也表示，鑒於目前的社會討論狀況，決定取消這次My Melody聯名活動，對於造成的不便，向所有顧客致上歉意。（編輯：管中維）1140115