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麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴
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麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴

2025/4/7 10:04（4/7 10:28 更新）
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圖為麥當勞招牌。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者劉世怡台北7日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，警方受理報案後，去年5月移送士林地檢署偵辦。士檢今天偵查終結，認定被告罪嫌不足，處分不起訴，若告訴人不服得聲請再議。

士林地檢署今天指出，本件為涉及性侵案件，不得公開書類。

被害少女母親之前在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

警方受理報案後，去年5月移送士檢。士檢分案由婦幼專組檢察官偵辦，已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等；少女死亡後，為繼續釐清案情，檢察官今年1月間傳喚被害少女的母親等人到庭。

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對此，麥當勞曾發出聲明指出，有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查；對此令人遺憾的事件，向家屬表達最沉痛哀悼及慰問之意。另公布董事長李昌霖寫給員工的公開信，信中強調對於這件事沒有任何藉口，必須徹底檢討，並有具體改革作為。

另一方面，少女生前曾遭詐騙、淪詐欺人頭戶部分，士林地檢署日前以少女死亡為由，已處分不起訴。（編輯：張銘坤）1140407

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