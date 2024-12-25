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麥當勞工讀生疑遭性侵 洪申翰：雇主依法有責 不是開除加害者就沒事了
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麥當勞工讀生疑遭主管性侵 洪申翰：雇主依法有責 不是開除加害者就好

2024/12/25 14:42（12/25 15:47 更新）
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圖為麥當勞招牌。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生案，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問，勞動部長洪申翰今天說，性工法有規定雇主責任，不是把加害者開除就沒事了。

有民眾在社群平台上表示，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生，被害女子的母親昨天接受媒體聯訪時聲淚俱下表示，麥當勞說要給交代，結果就是開除涉案主管，撇清關係後，就寄一張公文來，什麼話都沒有，要求應精神賠償和道歉。

勞動部今天召開114年新制記者會，有媒體再度詢問麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生案，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，性別平等工作法今年新法上路後，對於雇主端防治責任要求加重，雇主只要知悉、接獲性騷申訴都必須立刻執行有效的補救措施。

黃維琛說，有效的補救措施包含必須去調查性騷擾事件、提供相關心理諮商及法律扶助資源給受害者，後續如果調查屬實也應該懲處加害人。

黃維琛指出，昨天已經趕快將案件轉給台北市政府，請當地主管機關去檢視事業單位是否有做好相關措施，後續會跟台北市政府一起協調處理，勞動部也對於發生這起不幸事件相當遺憾。

黃維琛補充，若後續發現雇主沒有做好所有相關的有效補救措施，最高可罰新台幣100萬元，也會公布事業單位的名稱和負責人的姓名。

勞動部長洪申翰則說，性別平等工作法規定，雇主不管有沒有接獲被害人的陳情或者是聽聞性騷擾的狀況，都必須採取立即有效的糾正跟補救措施，「我們在這事情的態度會很清楚」，這其實不是把這個加害者開除就沒事了，昨天已請台北市政府儘速查明，勞動部在法規上面也做出很清楚的認定，對於此事絕對不會和稀泥。（編輯：李亨山）1131225

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