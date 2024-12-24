麥當勞工讀生疑遭性侵後輕生 勞部：應給心理支持

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症而輕生，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問。勞動部今天說，已請北市府儘速查明，也強調即便當事人離職，雇主仍應給予心理諮商等支持。

有民眾在社群平台上表示，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生，被害女子的母親今天接受媒體聯訪時聲淚俱下表示，麥當勞說要給交代，結果就是開除涉案主管，撇清關係後，就寄一張公文來，什麼話都沒有，要求應精神賠償和道歉。

對於此案，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，勞動部對此案感到相當的遺憾，已經請當地的主管機關台北市政府儘速查明相關事實並依法處理。

王金蓉也說，依照今年上路的性別平等工作法法規，雇主有防治性騷擾發生的義務，且在知悉性騷擾情形時就應該採取立即、有效的糾正跟補救措施，除了要對性騷擾事件進行調查，也要對行為人給予適當的懲戒或處理。

王金蓉強調，於法於理雇主都必須具有同理心，要設身處地採行避免被害人再受到性騷擾的措施，也應該要給予相關包含心理諮商、醫療或法律諮詢等協助。

王金蓉指出，不論當事人是否有離職，如果被害人有需要相關的像是訴訟輔助或法律諮商、醫療支持等，這些雇主都應該都要給予相關的協助。

根據性別平等工作法規定，雇主在知悉性騷擾情形時，應採取立即有效糾正及補救措施，包含採行避免申訴人受性騷擾情形再度發生措施、對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務、對性騷擾事件進行調查以及對行為人做適當懲戒或處理。

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另外，根據勞動部統計，今年上半年職場性騷擾通報共543件申訴案，其中333件調查成立，雇主處置多為記申誡並加強教育訓練，也有45件行為人遭解僱；而雇主未盡性騷防治義務的裁罰案件共有38件，共開罰新台幣269萬元。（編輯：李亨山）1131224

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