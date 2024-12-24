工讀生疑遭主管性侵後輕生 北市限期麥當勞交資料

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北24日電）有人在社群平台上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生；北市勞動局表示12月9日接獲陳情後立刻了解，限期麥當勞27日前提供一切資料。

有人在社群平台上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生，北市警已受理偵辦。士林地檢署表示，籲請大眾尊重家屬，避免揣測案情，將儘速查明事情。

北市少女到麥當勞打工疑遭主管長期性侵，離職後患憂鬱症而輕生，引發社會各界關注。被害女子的母親今天接受媒體聯訪時聲淚俱下，她表示，希望麥當勞出面道歉、賠償，直指若非麥當勞店內有死角，自己女兒怎麼會被性侵。

「我真的幫妳討回公道，只是討回公道也換不回（女兒）」。心痛的母親說，女兒是在2022年8月1日入職，涉案主管起初對女兒很好，但慢慢開始會用手戳女兒的腰，後來還變本加厲襲胸、摸胸到性侵，遭性侵次數逾10次，且時間長達1年左右。

被害女子的母親指出，女兒當時曾說要提告，但涉案主管態度惡劣還揚言「我是富二代，告也告不贏」，雖然曾承認犯行且願賠償，但隨即又收回對話內容，對方從事發後到現在都沒有道歉過。

同時，麥當勞也說要給交代，結果就是開除涉案主管，撇清關係後，就寄一張公文來，什麼話都沒有，要求應精神賠償和道歉。

被害女子的母親說，案件進入司法程序迄今，卻遲遲都沒有結果，檢察官只是不斷回說案件還在調查中。

北市勞動局說，113年12月9日接獲民眾透過1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，3度聯繫陳情人說明所有依性別平等工作法的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道給陳情人；同時已限期要求麥當勞27日前，回復有關此案所為一切調查資料。

勞動局長高寶華表示，此案已提出性侵害告訴部分，後續係由司法機關進行調查；至於雇主職場性騷擾防治義務部分，勞動局收到麥當勞的調查報告後，將依職權進行調查。

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勞動局指出，如果雇主知悉有性騷擾狀況後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法。

勞動局說，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，不可輕忽，維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練，對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務等。（編輯：張銘坤）1131224

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