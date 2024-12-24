工讀生疑遭主管性侵後輕生 麥當勞還原處理過程

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（中央社記者余曉涵台北24日電）1名女工讀生在麥當勞打工期間疑遭主管性侵離職後憂鬱輕生，麥當勞今天公開處理過程時序，說明有關性侵部分已進入司法程序，希望早日有判決結果，給被害人及家屬交代。

有民眾在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵，並得了憂鬱症，之後雖離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

麥當勞今天公開案件處理過程，在今年3月3日時申訴人向司法機關針對性侵部分報案；3月25日申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。

麥當勞指出，3月26日公司依3月8日勞動部最新實施的「性別平等工作法」，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組；4月9日進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人。

申訴人由父母及男友陪同參加調查會議，麥當勞訪談時，同時獲悉申訴人已於3月3日向司法機關針對性侵報案。

麥當勞說，雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案。

麥當勞表示，5月1日調查小組完成調查報告，於5月6日召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒的解僱處分，並於5月7日寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。

麥當勞表示，5月8日公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統處理結果；8月7日 、9月10日麥當勞回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。

麥當勞強調，有關性侵部分已進入司法程序，已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。

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士林地檢署今天新聞稿指出，今年5月底受理警方移送本案後，即分由當時的婦幼專組檢察官偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。（編輯：陳清芳）1131224

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