麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生 士檢：積極偵辦中

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）有人在社群平台上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生，北市警已受理偵辦。士林地檢署今天表示，籲請大眾尊重家屬，避免揣測案情，將儘速查明事情。

士林地檢署新聞稿指出，今年5月底受理警方移送本案後，即分由當時的婦幼專組檢察官偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。

新聞稿指出，對於本案告訴人不幸過世，士林地檢署同感沉痛，也籲請大眾尊重家屬，避免揣測案情，檢察官將儘速查明事實，依法處理。

本案起於，日前有民眾在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

台北市警察局士林分局昨天表示，針對北市有女員工遭主管妨害性自主一案，警方受理報案後便積極偵辦，今年5月移送士林地檢署。

對此，台灣麥當勞發布聲明表示，今年3月接獲離職員工性騷擾申訴，立即根據性別平等工作法，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，確認性騷擾一案成立後，基於對職場霸凌零容忍，於5月解僱被申訴的當事人

麥當勞聲明指出，有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查；對此令人遺憾的事件，向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。（編輯：李錫璋）1131224

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