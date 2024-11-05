台中官員涉性騷遭停職 女員工籲不要再包庇壞人

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市交通局張姓處長遭控對5女員工性騷擾，交通局長葉昭甫則被質疑包庇。控訴的女員工錄音聲明說，「當初對局長抱有多大的信任，現在就有多大的失望」，盼還給健康環境。

台中交通局張姓處長遭控性騷5女員工，控訴遭性騷擾的女員工E女指控，除被言語性騷擾外，還被熊抱、摸手臂、摳手心，A女則說被要求「以約會換開會」，她曾將此事告知葉昭甫，未料10個月等不到結果，最後傷心離職，2人轉向議員投訴。

2人今天以變聲錄音檔方式發表聲明，由民進黨市議員黃守達代為公布。A女說，得知E女事件後，非常遺憾、痛心，如果當初交通局可以好好處理，是否就沒有後續的受害者。她回憶當時接受調查時，曾被質疑為何當初不提出申訴，她感受到交通局消極的處理態度，當看到葉昭甫在議會質詢的內容，深感遺憾。

A女表示，「當初對局長抱有多大的信任，現在就有多大的失望」，希望葉昭甫不要再包庇壞人，這已經不是個案，已經有5個勇敢的女性員工願意具名站出來，希望可以受到市府重視，而不是交通局的忽視。不要再有下一個受害者，葉昭甫與張姓處長都應向所有被害人道歉。

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E女表示，事發2個月來，她的小小訴求終於被市府正視。希望處長能向曾被他騷擾過的人公開道歉，也希望處長不要繼續待在這個位置，再利用職權去騷擾任何一個女性，不希望再看到女性在不安全的環境下辦公。

交通局張姓處長遭控對5名女員工性騷擾，今天上午市長盧秀燕宣布予以停職處置，葉昭甫下午在市議會備詢時，也向交通局員工以及5名申訴的女員工表示歉意。（編輯：李淑華）1131105