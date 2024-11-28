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台中市交通局處長涉性騷員工 記2大過免職、依性平法罰30萬
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台中市交通局公捷處長張應當性騷6下屬 2大過免職沒退休金罰30萬

2024/11/28 10:42（11/28 10:48 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市交通局公捷處長張應當遭爆長期性騷女下屬，中市府秘書長黃崇典今天表示，調查屬實，對所屬員工權勢性騷擾致嚴重損害政府信譽，記2大過免職、沒有退休金，並依性別工作平等法規定處30萬元罰鍰。

台中市議會日前召開交通地政業務質詢，民進黨市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人質詢指出，交通局公共運輸及捷運工程處長張應當涉長期性騷擾女下屬，除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女下屬「以約會換開會」，4年來至少5人受害，是典型權勢性騷擾。

黃崇典召開記者會對張應當懲處結果表示，經交通局考績委員會做出決定，一次記2大過免職，並依規定報市府核定，市府召開重大獎懲考績委員會審議後，同意符合公務人員考績法相關規定。

黃崇典指出，考績會認為違反公務人員考績法有關於違抗政府重大政令、言行不檢，對所屬員工權勢性騷擾致嚴重損害政府信譽及聲譽，有確實證據，同意予以一次記2大過免職，沒有退休金，懲處令已於26日發布；且有違反性別工作平等法規定，負責人利用權勢做性騷擾，最高負責人處新台幣30萬元罰鍰。

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對於懲處原因，黃崇典說明有4大重要原因，包括權勢性騷擾、多達6人申訴被害、時間很長從民國110年到113年、性騷案件對市府人員工作士氣影響很嚴重等，所以必須嚴懲嚴辦。

有關調查過程是否過長，交通局副局長江俊良表示，交通局於9月9日收到第1件申訴後，就立即成立調查委員會，因為調查過程中要訪談兩造當事人及證人，且調查週程中陸續又有多人提出申訴，要約談做紀錄，也要給當事人陳述及答辯時間，所以時間有耽擱，但交通局已儘快壓縮時間完成。（編輯：陳仁華）1131128

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