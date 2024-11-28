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台中交通局公捷處長張應當性騷下屬 受害者盼獲道歉

2024/11/28 12:54（11/28 13:06 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市交通局公捷處長張應當遭爆長期性騷女下屬，市府記2大過免職、沒有退休金，並依法開罰30萬；受害者希望獲得張姓處長致歉，希望日後不要再有類似案件發生。

台中市交通局公捷處長張應當遭爆長期性騷女員工，民進黨台中市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人日前在市議會質詢時揭發此事，張應當除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女員工「以約會換開會」，4年來多人受害，認為是典型權勢性騷擾。

台中市政府今天公布懲處結果，記2大過免職、沒有退休金，並依性別平等工作法規定處新台幣30萬元罰鍰。市府秘書長黃崇典今天也說明懲處原因，申訴者自5人增加為6人，5人已完成調查，1人仍在調查中。

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受害者透過黃守達回應市府懲處結果，感謝黃守達幫忙以及市府長官及交通局長幫助，調查暫告一個段落，也代表受害者申訴被重視；但受害者仍希望能獲得張應當的道歉，因日後還須繼續面對司法仲裁，還有很長一段路要走。

受害者希望市府能重視這類事情，慎重考量後續會不會還有類似案件發生，要如何去避免這樣的案子再度發生，讓受害者們能夠相信受創心靈應會漸獲療癒。（編輯：陳仁華）1131128

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