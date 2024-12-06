中市議員關心新興毒品氾濫 籲防喪屍煙彈進校園

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）對於新興毒品氾濫造成多起死亡事故，民進黨台中市議員黃守達等人今天表示，俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯已列為二級毒品，市府應加強防制，全面杜絕毒品進入校園。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿等人在質詢時指出，俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」成嚴重危害，已造成多起死亡事故，今年11月27日更被列管為與安非他命、大麻同級的二級毒品。

黃守達指出，今年7月發生新北黃姓員警遭毒駕衝撞、10月新北派出所劉姓所長遭毒駕拖行致死的重大社會矚目案件，皆與駕駛施用「依托咪酯」有關，昨天北市北投也才剛發生一起相關的車禍事件，可見影響日益遽增。

黃守達根據食藥署統計說，今年1月到10月「依托咪酯」總檢出數共達2905件，比起112年檢出數22件，增加了132倍之多，顯示這項新興毒品正在爆炸性成長中，難怪今年8月5日才剛列管為三級毒品，11月27日就提升為第二級毒品。

對於目前台中市破獲依托咪酯的狀況，台中市警察局長李文章表示，依托咪酯列為三級毒品後，從8月5日至11月30日查獲的犯嫌約304人，嫌疑人以18歲到39歲的年齡層最多。

李文章說，近日警局已購置1500盒的檢驗劑以加強稽查。警方已將取締疑似施用毒品後駕車整併至執行酒駕勤務內，主動加強路檢及盤查，強力取締追查。

台中市教育局長蔣偉民也說，教育局已製作相關圖卡進行宣導，並下訂快篩試劑，預計明年1月10日送來990劑，將分給6個校外分會。每年也會執行春暉專案，會定期或不定期對學生進行尿篩檢驗。（編輯：謝雅竹）1131206