台中捷運紅線可行性研究經費 市政會議通過墊付案

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市政府規劃第5條捷運紅線（崇德豐原線），獲交通部核定紅線可行性研究總經費2000萬元，市府在今天召開的市政會議中通過辦理先行墊付案，將送台中市議會審議。

繼綠線、藍線、橘線、紫線等捷運後，台中市政府規劃第5條捷運紅線，台中市交通局今天在市政會議中說明，交通部補助市府辦理「台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究」，從114年度到115年度核定總經費2000萬元。市政會議通過市府辦理先行墊付案，將送市議會審議。

交通局長葉昭甫表示，總經費2000萬元，其中中央補助款1170萬元（59%）為1次核定，分年編列預算，期程分為114年補助819萬元、115年補助351萬元；市府配合款830萬元（41%）。

台中市長盧秀燕在會中表示，台中市近年施政方向之一就是興建捷運路網，需要龐大經費，也要歷經很長時間興建，中間要進行的程序很多，她還有2年的任期，希望能將捷運紫線及紅線前面的行政程序先完成，也將經費編列，讓後面交棒的市長好做事，也能加快捷運路網的興建。

葉昭甫表示，台中市正在進行中的幾條捷運，其中綠線延伸線進行綜合規劃中，藍線即將開工，橘線可行性研究獲交通部通過已送行政院審議，紫線可行性研究正在交通部審議，目前再規劃第5條捷運紅線。未來還將規劃2條產業專區科工軸線，其中一條是從大肚山脈聯結高鐵站經精密機械園區到中科園區，另一條則是沿豐原到神岡的帶狀路線。

至於甫通過的財政收支劃分法是否會影響中央對台中捷運計畫的補助，葉昭甫認為，基本上對台中捷運建設應該不會有影響，例如藍線核定後就是本來在各部會既定預算中分年編列，不是用額外預算去支應，本預算就會去分配，所以不會有這樣的風險存在。（編輯：謝雅竹）1131224