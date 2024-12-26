加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/189
首頁 / 社會

中捷砍人案犯嫌一審判10年 長髮哥：超乎我的預期

2024/12/26 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中捷運隨機殺人案，台中地院今天一審依殺人未遂等罪，判涉案的洪男10年徒刑。因案受傷的「長髮哥」許男表示，判刑10年超乎他原先的預期，刑度是否合適，就交由社會判斷。

許男今天接受媒體電話聯訪時表示，他尊重法官判斷，自己針對判決沒有太多情緒，就判刑10年的刑度是否合適，就交由社會判斷，因為案件嚴重影響社會安全。

至於是否上訴，許男說，判刑10年超乎他原先的預期，案件已與對方達成和解，待收到判決書後會再和律師討論。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴，目前羈押中。

台中地院行政庭長黃玉琪今天表示，針對洪男被訴殺人未遂等案件，合議庭今天宣判，恐嚇危害公眾罪處1年6月，對呂姓被害人犯殺人未遂罪處7年10月，對許姓被害人犯殺人未遂罪處6年8月，應執行有期徒刑10年，可上訴。（編輯：李淑華）1131226

台中捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中捷運紅線可行性研究經費 市政會議通過墊付案
108
更多編輯台推薦新聞：