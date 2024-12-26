中捷砍人案犯嫌一審判10年 長髮哥：超乎我的預期

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中捷運隨機殺人案，台中地院今天一審依殺人未遂等罪，判涉案的洪男10年徒刑。因案受傷的「長髮哥」許男表示，判刑10年超乎他原先的預期，刑度是否合適，就交由社會判斷。

許男今天接受媒體電話聯訪時表示，他尊重法官判斷，自己針對判決沒有太多情緒，就判刑10年的刑度是否合適，就交由社會判斷，因為案件嚴重影響社會安全。

至於是否上訴，許男說，判刑10年超乎他原先的預期，案件已與對方達成和解，待收到判決書後會再和律師討論。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴，目前羈押中。

台中地院行政庭長黃玉琪今天表示，針對洪男被訴殺人未遂等案件，合議庭今天宣判，恐嚇危害公眾罪處1年6月，對呂姓被害人犯殺人未遂罪處7年10月，對許姓被害人犯殺人未遂罪處6年8月，應執行有期徒刑10年，可上訴。（編輯：李淑華）1131226