中捷砍人洪嫌稱遭霸凌才犯案 長髮哥：不應當藉口

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中捷運砍人案今天一審再開庭，涉案的洪男當庭稱，自己被霸凌卻沒人看見，因此想犯一件被大家看到的案子。遭砍傷的「長髮哥」表示，霸凌是很不好的事，但不應該當作傷害別人的藉口。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴，目前羈押中。

台中地院今天開庭審理，除傳喚洪男出庭，並通知遭砍傷的許男作證。洪男上次出庭時，否認有傷人犯意，並稱許男身上刀傷，是2人在奪刀時造成受傷。

許男出庭表示，他案發當時坐在位置上回手機訊息，突然聽到有人大叫並往車廂後方移動，這時看到洪男持刀走過來，他遭對方先拿菜刀劃傷臉部，他奪下菜刀後，又遭洪男徒手毆打，後遭對方拿水果刀攻擊，待洪男將目標轉向別人，他趕忙下車向站務人員求助。

洪男今天出庭承認殺人未遂、傷害等罪，他說，當時進捷運前有吃藥，感覺輕飄飄無法控制自己，沒有真正想要殺誰，客觀上他雖攻擊許男與呂姓少年，但沒有想要傷害2人，是想傷害自己。

洪男並稱，他案發前傳訊息給導師，是要告訴對方自己被霸凌卻沒人看見，因此想犯一件被大家看到的案子，但自己做錯了，不該加害到別人身上，他願意承擔，不希望媒體與外界去指責家人。他並自曝在看守所羈押時曾輕生，經送醫治療後已出院。

對於洪男稱遭霸凌才犯案，許男出庭後接受媒體聯訪時表示，還是希望洪男能回歸社會，洪男如果希望獲得受害者與大眾的原諒，還是必須接受自己的犯行。被霸凌是很不好的事情，大家都應該重視，但不應該當作傷害別人的藉口，不應該做惡的傳遞。

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媒體提問，洪男要和解卻提出脫罪的言詞，是否與和解本意衝突。許男說，當初和解時，認為洪男是承認犯行才選擇和解，他今天當庭最後有跟法官說，若洪男與當初和解的想法不同，他還是會請求法官依法量刑。（編輯：謝雅竹）1131217

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