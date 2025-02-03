台中捷運藍線機電系統招標 力拚今年正式開工

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中捷運藍線基本設計於去年底獲中央核定，台中市政府今天正式公告上網招標，徵求機廠、主變電站，車輛及各車站機電系統等多家廠商來共同承攬，3月11日開標，期望今年能正式開工。

台中捷運藍線基本設計在去年10月底獲中央核定，台中市政府期望在今年正式開工，預計核定後10年完工通車。

捷運工程局今天表示，2月3日正式公告上網招標，徵求機廠、主變電站（含細部設計、土建），藍線車輛及各車站機電系統等多家廠商來共同承攬，預計3月10日截止投標、3月11日開標，待決標及簽約完成後，履約期限自開工通知日起+4913日曆天完成（含設計、施工、完工、驗收、後續營運保固到結案等階段）。

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除了藍線採購28列車之外，因應後續擴充需求，保留藍延太平段採購10列車、橘線（機場捷運）採購20列車，藍橘線各車站多項機電系統以及橘線兩座機廠維修設備（不含土建）等設施。

依據計畫，捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站及1座機廠。（編輯：楊昭彥）1140203