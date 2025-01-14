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砍人案中捷求償 一審認定凶嫌無毀損故意判駁回

2025/1/14 15:49（1/14 16:33 更新）
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洪姓男子在台中捷運持刀攻擊造成許姓男子等人受傷，中捷提出毀損告訴，台中地方法院一審認為不具毀損罪故意而退併辦，中捷提民事求償也遭駁回。圖為台中地院外觀。（中央社檔案照片）
洪姓男子在台中捷運持刀攻擊造成許姓男子等人受傷，中捷提出毀損告訴，台中地方法院一審認為不具毀損罪故意而退併辦，中捷提民事求償也遭駁回。圖為台中地院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中14日電）洪姓男子在台中捷運持刀攻擊造成許姓男子等人受傷。一審判處洪男有期徒刑10年，可上訴；中捷提出毀損告訴，一審認為不具毀損罪故意而退併辦。中捷提民事求償遭駁回，可上訴。

台中捷運車廂去年5月21日發生隨機砍人案，洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許姓男子、呂姓少年受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴。

另外，台中捷運公司主張，洪男當時持水果刀、菜刀等凶器在案發過程中砍向捷運車廂地板、車門與牆面，造成設備變形損壞，提出毀損告訴並附帶民事求償，檢方偵辦後移送法院併辦。

刑事部分，台中地院審理後認為，洪男是預謀犯案，且經精神鑑定未符合減刑規定，去年12月間依殺人未遂等罪，判決10年徒刑，可上訴。

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有關毀損告訴，法官認為，洪男當初是傷害人非物品，且洪男未持刀砍向車門及牆面，不具毀損的故意，毀損罪退併辦。

民事部分，法官查出，台中捷運公司是該退併辦部分犯罪事實的被害人，該部分既未經起訴，台中捷運公司於此案刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，自不合法，應予駁回。（編輯：戴光育）1140114

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