男子中捷廁所抽菸警獲報蒐證 最高可罰1萬元

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（中央社記者蘇木春台中6日電）翁姓男子日前在台中捷運綠線松竹站廁所內違規吸菸，站務人員發現後通報員警到場，翁男說認為深夜沒有旅客才偷抽菸。警方蒐證後移請衛生局裁罰，最高可處新台幣1萬元罰鍰。

台中市警察局捷運警察隊今天表示，警方2日凌晨0時19分接獲捷運行控中心通報稱，有旅客於捷運松竹站親子廁所內違規吸菸，被站務人員發現後，男子隨即將菸頭丟入馬桶沖走。

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警方獲報到場後，確認涉案男子為33歲翁男，他向警方表示，知道捷運站不能吸菸，想說已深夜沒什麼旅客，所以才躲進廁所偷抽菸，對於違規吸菸一事坦承不諱。員警拍照蒐集菸灰等物證後，全案依違反菸害防制法將翁男移請衛生局裁罰。

警方說明，根據菸害防制法規定，民眾不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室等地點吸菸，違反者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1140206