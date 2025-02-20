電纜跳電未發布訊息挨批 中捷：安檢後恢復通行

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中捷運文華高中站19日中午12時30分電纜跳電冒煙，幸無列車經過，民進黨台中市議會黨團不滿市府未發佈訊息，民眾乘車安全堪憂。中捷公司表示，列車停駛安檢後恢復運作。

台中捷運公司今天透過文字稿回應，19日中午12時30分文華高中站車站軌道旁電纜發生短路冒煙，行控中心收到警示後，立即指示現場工作人員進行緊急處置，按標準作業流程全線列車在車站暫停約3分鐘進行安檢，確認安全無虞後，恢復正常運作。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召王立任出示影片指出，19日下午12時30分，台中捷運文華高中站車站軌道旁電纜，突然「啪」一聲並出現火花冒白煙，當時沒有列車經過，市府至今未發布訊息，當下電梯、電扶梯停擺，周邊的辦公室也有跳電，列車持續行駛。

王立任表示，乘客的安全不能靠運氣，不能因剛好沒有列車經過就當作沒事，是因檢修不確實還是設備有問題，雖軌道供電正常，但其他設施是否有受到影響，市府至今未發布訊息。

副總召張芬郁說，以台北捷運經驗，日前文湖線發生類似狀況，先停駛檢修後才恢復。副總召張家銨不滿，昨天下午中捷總經理、董事長到服務處拜會，對此事卻隻字未提，刻意隱瞞還是逃避監督。

民進黨籍市議員黃守達、曾威、謝家宜、陳淑華都認為，台中剛面臨新光三越氣爆，民眾對公安仍存在恐慌，市府團隊在意外發生後未發布訊息，要市民如何安心生活。

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中捷公司表示，此次因軌旁22kV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，車站立即確認巡檢車站設備狀況，僅車站電梯及電扶梯受影響，隨後車站進行電力轉供，未造成列車延誤。

中捷公司強調，事件應變過程均依照異常處理作業程序進行應變巡檢，預計21日凌晨完成備料後進場更換，後續將全線展開紅外線熱顯像儀專案檢查及絕緣電阻值檢查，以防類似問題再次發生，確保行車安全。（編輯：李淑華）1140220