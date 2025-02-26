加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 地方
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/194
首頁 / 地方

中捷藍線啟動機電標廉政平台 缺工缺料恐增預算

2025/2/26 17:29（2/26 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中捷運藍線機電統包工程將開標，台中市政府26日宣布啟動「台中捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」機關採購廉政平台，盼保障採購人員權益、確保捷運建設品質，也避免受到不當外力干預。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月26日
台中捷運藍線機電統包工程將開標，台中市政府26日宣布啟動「台中捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」機關採購廉政平台，盼保障採購人員權益、確保捷運建設品質，也避免受到不當外力干預。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中捷運藍線機電統包工程將開標，中市府今天啟動採購廉政平台。中市捷運局說，國際原物料上揚、缺工缺料嚴重，不排除追加預算，至於缺口數字，必須待明年土建標設計時確認。

中市府今天啟動「台中捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」機關採購廉政平台，市府副秘書長張大春、台中捷運工程局長蘇瑞文、中捷公司董事長顏邦傑、廉政署中部地區調查組組長劉俊杰、台中地檢署副襄閱主任檢察官李毓珮等人皆出席。

張大春會中表示，中捷藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程為巨額採購，金額達新台幣608億元，因此要求捷運局成立廉政平台保障採購人員權益，確保捷運建設品質，也避免受到不當外力干預，希望打造最好的捷運建設。

蘇瑞文接受媒體聯訪時表示，中捷藍線機電標是國際標，今年1月已公告招標，目前作業順利進行，預計3月11日將開標，若順利招標，機電部分最快可在今年6月動工，後續就可進行土建標招標開工。

蘇瑞文說，但由於目前國際原物料上揚、缺工缺料嚴重，2年前編列的總經費1615.14億元，不排除追加預算，至於缺口數字，必須待明年土建標設計時才能確認，會啟動向中央申請補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中市捷運局說明，中捷藍線主要沿台灣大道興建與設站，全長24.78公里，全線共設20座車站，高架車站8座，地下車站12座，並設置1座維修功能的龍井機廠。

中市捷運局指出，機電系統統包工程已於1月上網公告招標，後續將進行土建工程細部設計及監造等招標作業，土建工程細部設計及監造預計分為3個區段標案發包。未來藍線將採高架與地下段方式興建，預計民國123年通車。（編輯：李淑華）1140226

#中市府
#中捷公司
#張大春
#捷運局
#廉政署
#台中地檢署
#台中捷運
#台中捷運藍線
張大春
中火春安勞檢 22違規、停工2處共裁罰逾百萬
台中捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
電纜跳電未發布訊息挨批 中捷：安檢後恢復通行
57
更多編輯台推薦新聞：