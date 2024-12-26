中捷砍人案洪嫌精神鑑定未符合減刑 一審判10年

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（中央社記者蘇木春台中26日電）洪姓男子5月間在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，台中地院審理認為，洪男是預謀犯案，且經精神鑑定未符合減刑規定，今天判10年徒刑，可上訴。

台中地院行政庭長黃玉琪今天接受媒體聯訪時表示，針對洪男被訴殺人未遂等案件，合議庭今天宣判，恐嚇危害公眾罪處1年6月，對呂姓被害人犯殺人未遂罪處7年10月，對許姓被害人犯殺人未遂罪處6年8月，應執行有期徒刑10年，可上訴。

黃玉琪指出，全案審理過程中，洪男對犯罪的客觀事實均坦承，但爭執只是具有傷害故意，沒有殺人犯意，不過合議庭審酌，洪男犯案時持長達20公分的刀械，攻擊的部位又是胸腔、頭面等部位具危險性，且犯罪動機是要達到徹底自我毀滅的效果。

黃玉琪說，洪男又是計畫性的行凶，事先購買凶刀配戴止滑手套，刻意由捷運末端車廂進入，避免遭受後方的攻擊等計畫過程，綜合全案的卷證資料，認為洪男應該是具有殺人的直接故意。

至於是否因精神狀況影響犯罪，黃玉琪指出，洪男雖有精神疾患情形，但經送精神鑒定結果，認為洪男在行為當時並沒有精神障礙或心智缺陷，致行為辨識違法或行為能力欠缺、顯著降低等，不符合減刑規定，但殺人部分都是未遂行為，可依法減輕其刑。

合議庭認為，洪男在大眾交通工具上面犯案，且是隨機殺人行為造成社會恐慌、惡性重大，但審酌洪男因疾患又遭到師長的指責，因而心生憤怒，他對於客觀的事實坦承，並多次表達懊悔，且與許姓被害人調解成立，因此量處合併應執行10年徒刑。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴，目前羈押中。（編輯：李淑華）1131226