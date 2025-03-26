中捷砍人案洪男當庭下跪道歉 二審訂4/23宣判
2025/3/26 16:51（3/26 17:24 更新）
（中央社記者蘇木春台中26日電）洪姓男子去年5月間在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，一審被判10年徒刑，案經上訴台中高分院今天開庭審理，洪男當庭向被害高中生下跪道歉，全案辯論終結，將於4月23日宣判。
台灣高等法院台中分院今天開庭審理，除洪男被借提到庭審理，案發時遭洪男砍傷的呂姓高中生也出庭。
洪男開庭時表示，他長期被父親霸凌，就學時也在學校面臨師長與同學的霸凌，因而生病。他犯案前有吞食安眠藥，案發當下已陷入昏迷。
洪男說，他現在發現自己錯了，希望未來可以有機會報答父母與阿公阿嬤。他說完後對高中生一家人下跪，並說：「對不起，原諒我，我錯了」。
檢方則認為，洪男案發後稱選在鄭捷案10週年時犯案，還攜帶1把菜刀、2把水果刀，案發前1天還入住台中某汽車旅館，對殺人計畫計劃縝密，顯見殺人犯意甚堅。法官今天諭知辯論終結，全案將於4月23日宣判。
透過 Google News追蹤中央社
台中捷運車廂去年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓高中生受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴。
案經台中地院一審審理後，去年12月間依殺人未遂等罪，判洪男應執行有期徒刑10年。案經上訴，由台中高分院二審審理中。（編輯：李淑華）1140326
- 中捷砍人案洪男當庭下跪道歉 二審訂4/23宣判2025/03/26 16:51
- 2024/12/26 11:42
- 2024/12/26 09:43
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中捷砍人案洪嫌精神鑑定未符合減刑 一審判10年